Mit drei Hammerschlägen ist die Wallfahrtszeit eröffnet worden. In diesem Jahr war es der Aachener Bischof Dr. Helmut Dieser, der nach der Öffnung des Pilgerportals gemeinsam mit dem neuen Wallfahrtsrektor Gregor Kauling festlich in die Marienbasilika einzog.



Bereits seit 57 Jahren kommt Karljosef Braun nach Kevelaer. Zuerst als Kommunionkind im Jahr 1961 und später jedes Jahr mit der Pfarrei Simmerath in der Eifel. Dreimal hat der Marienverehrer zu Fuß die 150 Kilometer aus dem Bistum Aachen zurückgelegt, doch etwas hat er noch nie miterlebt: Die feierliche Eröffnung der Wallfahrt.

Dass dieses Jahr der Bischof von Aachen selbst das Pilgerportal öffnete, war ein schöner Zufall. Gemeinsam mit seiner Frau Christel erlebte Karljosef Braun auf dem Kapellenplatz und in der überfüllten Marienbasilika die würdevolle Zeremonie. Zahllose Priester, Ministranten, die Kompturei des Deutschen Ordens, die Brudermeister der Consolatrix Afflictorum zogen mit Weihrauch zum Pilgerportal.

Mit drei Hammerschlägen das Pilgerportal geöffnet

Mit drei symbolischen Hammerschlägen und dem Ruf „Öffnet die Tore eures Herzens Christus, dem Erlöser“ öffnete Bischof Dr. Helmut Dieser das Pilgerportal und so die Wallfahrtsaison. In der Marienbasilika gab es erlesene Klänge durch Basilikaorganist Elmar Lehnen und den Basilikachor unter Leitung von Chordirektor Romano Giefer. Gemeinsam mit dem neu zusammengestellten Bläserensemble wurde das „Laudate Dominum“ von Robert Jones, die „Missa pro pace“ von Christian Matthias Heiß und das „Haec est dies“ vo…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.