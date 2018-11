Stolz reckten die Aktiven der „Big Challenge“ gemeinsam mit dem Geschäftsfüher der Deutsche Krebshilfe Franz Kohlhuber, in der Öffentlichen Begegnungsstätte den Daumen in die Höhe und die KLJB-Jugendlichen symbolisierten mit den Ziffern auf ihrem T-Shirt die Spendensumme, die im Rahmen der Big Challenge herausgekommen war.

Stolz reckten die Aktiven der „Big Challenge“ gemeinsam mit dem Geschäftsfüher der Deutsche Krebshilfe Franz Kohlhuber, in der Öffentlichen Begegnungsstätte den Daumen in die Höhe und die KLJB-Jugendlichen symbolisierten mit den Ziffern auf ihrem T-Shirt die Spendensumme, die im Rahmen der Big Challenge herausgekommen war.

193.231,18 Euro konnte das Team um Gründer Georg Biedemann diesmal an die Deutsche Krebshilfe übergeben, hervorgend aus der Tages-Radtour im niedersächsischen Bruchhausen-Vilsen.

Damit knackte die Winnekendonker Bewegung im fünften Jahr die Eine-Million-Euro-Grenze und konnte bislang mit Hilfe von 1.400 Teilnehmern für den Kampf gegen den Krebs genau 1.138532,82 Euro mobilisieren und sieben Projekt der Krebshilfe damit unterstützen.

Eine markante Marke

Diese Nachricht sorgte bei Kohlhuber für Begeisterung. Damit sei „eine markante Marke“ überschritten. „Und das in der kurzen Zeit ist einfach nur unglaublich…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.