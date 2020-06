Zwei kleine Blinkleuchten sperrten des Abends das Straßenstück am Gerberweg in Twisteden ab. Ein riesiger Kran leuchtete mit einem Lichtstrahler die Häuserwand an dem Gebäude mit der Nummer 8b aus. Und eine Kameraschiene, die seitlich des Hauses ausgelegt war, verfolgte die Schattenbewegungen am Fenster im ersten Stock. Es war ein besonderer Videodreh, den das beschauliche Twisteden und später auch die Kevelaerer City erleben durfte.

Schon am späten Nachmittag hatte sich die gut 15-köpfige Crew um den ehemaligen Kevelaerer Leeroy Klauhs an dem Haus auf die Aufnahmen mit der jungen 20-jährigen Sängerin Hava vorbereitet...