Seit fast 14 Tagen gehen die Mundwinkel in Twisteden nun hoch - manchmal allerdings auch runter. So lange hängt dort nämlich eine feste „Smiley-Ampel“ für Autofahrer*innen. Offiziell heißt sie „radargestützte Verkehrswarnanlage“ und zeigt das lachende oder traurige Gesicht und die tatsächliche gefahrene Geschwindigkeit an - erlaubt sind im Bereich der Schule 30 km/h.