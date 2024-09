Twisteden feiert Kirmes

Das Präsidium der Geselligen Vereine Twisteden hat auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Kirmesprogramm für Jung und Alt zusammengestellt. Die Kirmes beginnt am Freitag, 20. September, mit dem 6. Twistedener Oktoberfest. Die aus dem Vorjahr bekannte Band „Lechpower“ wird auch in diesem Jahr wieder für gute Laune und Stimmung sorgen. Für Kurzentschlossene besteht noch die Möglichkeit, Karten über die Internetseite der Bruderschaft (www.bruderschaft-twisteden.de) oder des Musikvereins (www.musikvereintwisteden.de) zu bestellen, allerdings nur noch ohne Essen. Auch die Abendkasse wird noch geöffnet sein.

Der Samstagnachmittag ist wieder für die kleinsten Kirmesbesucher reserviert. Ab 14 Uhr öffnen der Kirmesmarkt. Alle Kinder der St. Franziskus-Grundschule und des Quirinus-Kindergartens haben im Vorfeld wieder eine gut gefüllte Kirmestüte mit Freikarten für das Kinderkarussell, eine Portion Pommes oder Zuckerwatte und ein Freigetränk erhalten. Auch im Zelt wird es die ein oder andere Aktion für die Kinder geben.

Um 18 Uhr beginnt dann der offizielle Teil mit einer Messe in der Pfarrkirche St. Quirinus. Daran schließt sich ein kurzer Umzug zum Zelt an, Dort findet die Proklamation von König Alexander Hecks und seiner Königin Alicia Teeuw, der Prinzessin Sabrina Hußmann und den Ministerinnen und Ministern statt. Ab 20 Uhr startet dann der Partyabend mit der überregional bekannten Live-Coverband „Treasure“. Der Eintritt ist frei.

100 Jahre Musikverein

Am Sonntag wird der Musikverein Eintracht Twisteden, der das Jubiläum seines 100-jährigen Bestehens feiert, in diesem Rahmen ab 11.30 Uhr seinen traditionellen musikalischen Frühschoppen veranstalten. Hierbei wird auch wieder die Jugendgruppe des Vereins zeigen, was sie in der Ausbildung gelernt hat und den Anwesenden ihr Können demonstrieren. Auch hier ist der Eintritt frei.

Dank einiger Sponsoren ist es gelungen, für den Nachmittag mit einem 4er Bungee und einem 9D-Simulator noch zwei weitere Attraktionen besonders für die etwas älteren Kinder zu buchen. Ab 12 Uhr werden diese den Kindern zur Verfügung stehen.

Der Hauptfesttag, Montag, 23. September, beginnt traditionell um 14.30 Uhr mit einer Messe in St. Quirinus und dem anschließenden Totengedenken am Ehrenmal an der alten Kirche. Anschließend geht es zur Königsresidenz in den Wiesen. Nach einem Umzug, der Parade auf der Dorfstraße und dem Fahnenschwenken auf dem Dorfplatz geht es zum Festzelt, wo ab 18.30 Uhr der Königsgalaball zu Ehren der Majestäten beginnt, zu dem auch wieder die befreundeten Bruderschaften und Gilden des Bezirksverbands Kevelaer erwartet werden. Die musikalische Gestaltung übernimmt die Band „Flash“. Auch zu dieser Veranstaltung ist der Eintritt frei.

Die Geselligen Vereine, Musikverein, Feuerwehr und Antonius Bruderschaft freuen sich auf viele Besucher im Festzelt und auf dem Kirmesmarkt am Allofskamp.

Der Hofstaat der St. Antonius Bruderschaft

Der Wettstreit um die Königswürde der St. Antonius Bruderschaft am Himmelfahrtstag wurde in diesem Jahr zu einem Zweikampf. Die Königsanwärter Alexander Hecks und Norbert van de Braak lieferten sich einen spannenden, aber fairen Kampf um die Königswürde. Mit dem 586. Schuss war es schließlich Alexander, der am Ende das glücklichere Händchen hatte.

König Alex

König Alex wird unterstützt von seiner Lebensgefährtin und Königin Alicia Teeuw. Zu seinen Ministern ernannte er seinen Mitstreiter um die Königswürde, Norbert van de Braak, und seinen Freund Dirk Glasmacher.

Prinzessin Sabrina

Bei den Jungschützen gelang es in diesem Jahr Sabrina Hußmann nach mehreren vergeblichen Anläufen endlich, die Prinzessinnenwürde zu erringen. Ihre Ministerinnen sind Michelle Schiedeck und Alexa Klein. Die drei stellten in dieser Zusammensetzung bereits den vorigen Jungschützenthron und wissen also, was sie erwartet.

Die Vorfreude bei allen Majestäten und ihren Ministerinnen und Ministern ist groß und alle freuen sich auf die Kirmes, besonders natürlich auf die offizielle Proklamation am Kirmessamstag und auf den Hauptfesttag mit dem Königsgalaball am Montag.

Das Programm

Freitag, 20. September

18.30 Uhr: Oktoberfest im Festzelt mit der Band Lechpower

Samstag, 21.09.2024

14.00 Uhr: Kindernachmittag mit Freifahrten und Aktionen im Zelt

18.00 Uhr: Messe in der Pfarrkirche St. Quirinus, anschließend Umzug zum Zelt, Proklamation der Majestäten

20.00 Uhr: Partyabend mit Live-Coverband Treasure.

Sonntag, 22.09.2024

11.30 Uhr: musikalischer Frühschoppen des Musikvereins

Montag, 23.09.2024

14.30 Uhr: Messe in St. Quirinus, Totengedenken am Ehrenmal, Abholung der Majestäten, Umzug, Parade, Fahnenschwenken

18.30 Uhr: Königsgalaball

Die Zugwege

Zugweg Umzug Samstag

Kirche, Dorfstraße, Kurzer Weg, Kuhstraße, Kevelaerer Straße, Gerberweg, Festzelt

Zugweg Umzug Montag

Kirche, Dorfstraße, Wember Straße (Ehrenmal), Kevelaerer Straße, Kuhstraße, In den Wiesen (kurze Pause), Kuhstraße, Maasweg, Quirinusstraße, Hoensbergweg, Gerberweg, Dorfstraße (Parade), Dorfplatz (Fahnenschwenken), Hoensbergweg, Gerberweg, Festzelt