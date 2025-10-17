TV Gemütlichkeit feiert Brautpaar

Die Mitglieder des Theatervereins Gemütlichkeit aus Kervenheim überraschten das Traumpaar Marc Swaghoven und Verena Koenen am Freitag, 10. Oktober 2025, um 13 Uhr vor dem Standesamt in Kevelaer und hatten für das Brautpaar und für ca. 140 Gäste einen großen Sektempfang vorbereitet.

Bei herrlichem Wetter und ganz viel Sonnenschein gratulierten die Familienmitglieder und Verwandten, die Kolleginnen und Kollegen von Marc und Verena, die Nachbarn, Freundinnen und Freunde, die Fußballmannschaft des KSV sowie viele Mitglieder des Theatervereins aus Kervenheim dem wunderschönen Brautpaar zur Hochzeit und wünschten „viel Glück und Liebe“ für ihren gemeinsamen Lebensweg.

Verena gehört dem Vorstand des Theatervereins an und verantwortet die Kasse, ist aber auch als Spielerin auf der Theaterbühne gerne aktiv.