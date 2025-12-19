Türen öffnen erst wieder im neuen Jahr

Die Tourist Information der Wallfahrtsstadt Kevelaer gönnt sich eine kleine Verschnaufpause. „Wir nutzen die Gelegenheit, um uns auf ein neues Jahr mit frischen Ideen, besonderen Angeboten und spannenden Erlebnissen vorzubereiten“, betont Daniela Cox, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

Zwischen den Weihnachtstagen und über den Jahreswechsel ruht daher der persönliche Servicebetrieb in der Tourist Information. Vom 24. Dezember 2025 bis einschließlich 5. Januar 2026 bleibt das Büro geschlossen.

Vieles gibt es digital

Doch auch während der Schließzeit müssen Besuchende nicht auf Informationen verzichten. Vielfältige Informationen rund um Kevelaer stehen digital zur Verfügung. Auf der Webseite www.kevelaer-marketing.de finden sich zahlreiche Hinweise zu Unterkünften, Restaurants, Events sowie zu den schönsten Wintererlebnissen in der Region. Ob ein Spaziergang durch die Altstadt, eine Winterwanderung in der Natur oder die Suche nach einem gemütlichen Café – online finden sich zahlreiche Ideen für entspannte Feiertage.

Gradierwerk und Inhalatorium

Der Solegarten St. Jakob bietet auch rund um die Feiertage wohltuende Auszeiten für Körper und Geist. Das Gradierwerk bleibt an allen Tagen zu den regulären Öffnungszeiten von 8.30 bis 19 Uhr geöffnet und ist damit während der gesamten Feiertagszeit frei zugänglich – ideal für einen entspannten Spaziergang und bewusste Atempausen in salzhaltiger Luft. Für das Inhalatorium gelten besondere Zeiten: An Heiligabend und Silvester ist es jeweils von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Am 25. und 26. Dezember 2025 sowie am 1. Januar 2026 bleibt das Inhalatorium geschlossen. An allen weiteren Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr gelten für das Inhalatorium die normalen Öffnungszeiten von 9 bis 19 Uhr. Letzter Einlass ist 30 Minuten vor Schließung. So können Gäste und Einheimische die Feiertage nutzen, um im Solegarten St. Jakob wohltuend durchzuatmen und frische Energie zu tanken.

Online bestellen

Wer während der Schließtage Veranstaltungstickets benötigt, kann diese von zuhause aus online im Ticketshop erwerben. Auch KevelaerCards können ganz einfach online unter www.kevelaercard.de bestellt werden – so bleibt kein Anliegen offen, auch wenn die Tourist Information geschlossen ist.

Ab dem 6. Januar 2026 ist das Team der Tourist Information wieder für alle Gäste und Einheimischen da – als kompetente Anlaufstelle mit aktuellen Eventtipps, interessanten Stadtführungen, Ausflugsempfehlungen und allem, was den Aufenthalt in Kevelaer besonders macht. „Wir wünschen unseren Kunden frohe Feiertage, einen guten Start ins neue Jahr und freuen uns darauf, auch 2026 viele Gäste persönlich bei uns in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob begrüßen zu dürfen“, sagt Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus.