,Eine Schüppe drauf‘ beschert die Großbaustelle in der Innenstadt

regelmäßig auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des städtischen Betriebshofes. Hier demontieren sie gerade den Warteunterstand am Peter-Plümpe-Platz, der nicht nur über Jahrzehnte An- und Abreisenden Schutz vor Wind und Wetter, sondern auch so manchem Liebespärchen vor allzu neugierigen Blicken geboten hat.