Gleich drei Veranstaltungen luden am Samstag, 25. November 2023, auf die Hüls ein Trubel am Schulzentrum

/ von Lisa Schweren

Bei insgesamt 46 Ausstellern konnten sich Schülerinnen und Schüler über mögliche Zukunftsperspektiven erkundigen. Fotos: LS

Samstags ist normalerweise kaum jemand auf dem Gelände des Schulzentrums anzutreffen. Es ist schließlich Wochenende und da will man bekanntlich nicht an die Schule denken. Doch das sah am Samstag, 25. November 2023 ganz anders aus. Über den Schulhof liefen immer wieder größere Gruppen von Schülerinnen und Schülern. Am Alter konnte man gut erkennen, wohin der Weg sie führte. Entweder zum Berufs-Info-Treff der Sparkasse und Gesamtschule oder eben zu den Tagen der offenen Tür der beiden weiterführenden Schulen. Die einen wollen herausfinden, was sie nach der Schule machen, die anderen, zu welcher Schule sie nach den Sommerferien gehen. Eins ist sicher: Hier fallen Entscheidungen für die Zukunft.

Zukunftsperspektiven entdecken

Für die älteren Schülerinnen und Schüler führte der Weg in die Zweifach-Turnhalle. Dort hatten 46 Aussteller ihre Stände aufgebaut, um sich zu präsentieren. Unter ihnen waren nicht nur Betriebe auf der Suche nach Auszubildenden, sondern auch Berufskollegs und Hochschulen.

Über den Erfolg des Berufstreffs freuten sich die beiden Lehrer Kathrin Jansen und Johannes Terhorst. In diesem Jahr sei, laut Jansen, das Niveau der Veranstaltung wieder wie vor Corona. Der Berufs-Info-Treff ist nur eine von zwei solchen Veranstaltung im Jahr. „Schüler haben immer Bedarf. Nach dem Praktikum ist vor dem Praktikum“, erklärte Jansen die Relevanz der Veranstaltungen. Sie konnte auch verraten, dass die Messen von Erfolg gekrönt sind. So hatte einer der Betriebe nach einer Veranstaltung gleich drei Praktikanten gefunden. „Betriebe wertschätzen diese Messe“, weiß sie deswegen. Denn in diesen Zeiten des Fachkräftemangels ist es für die Betriebe wichtig, für die Jugend …