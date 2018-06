So schön kann verlieren sein: Trotz einer bitteren 0:1-Niederlage in letzter Sekunde beim Spitzenreiter und Aufsteiger der A-Liga, dem SV Rindern, konnte die Union Wetten am Sonntag den Klassenerhalt perfekt machen. Weil in der Bezirksliga der Hülser SV den Abstieg nicht vermeiden konnte, reichte der Mannschaft von Union-Trainer Marcel Lemmen der 13. Tabellenplatz, um auch in der kommenden Saison in der A-Liga auflaufen zu dürfen. Gefeiert wurde standesgemäß beim Wettener Bäcker.



„Heute haben wir es richtig gut gemacht“, sagte ein überglücklicher Marcel Lemmen nach der Niederlage in Rindern. „Wir haben ganz stark dagegengehalten, leider hat es am End…

