Vor 20 Jahren starb Walter Holtappels „ Trommler will ich werden “

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Walter Holtappels

Er hatte eine eigene Familie und zwei „Zusatzfamilien“: den Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr und den Verein zur Förderung des Rosenmontagszugs.

Am 13. August 1932 war er als ältester Sohn von Wilhelm Holtappels und Maria, geb. Wilmsen, an der Römerstraße auf die Welt gekommen. Schon als Junge entdeckte er seine musikalische Leidenschaft und entschied: „Trommler will ich werden.“ Aber wo und mit wem sollte er üben?

Ein paar Jahre zuvor hatte Johann Cleven dafür gesorgt, dass „Die weißen Hosen“, ein musizierender Zusammenschluss von Feuerwehrleuten und Sebastianusschützen, sich zu einer Kapelle formierten: den späteren Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr.

Nach dem ersten öffentlichen Auftritt zur Stadterhebung 1949 suchten die „Weißhosen“ Nachwuchs. Walter nahm umgehend die Stäbe zur Hand und trommelte bei den Proben im Anbau einer Schlosserei hinterm Wasserturm, was das Zeug hielt. Jupp Janssen brachte ihm bei, wie er wirbeln musste. Es dauerte kein Jahr, bis er in der K…