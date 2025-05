Trödelmarkt des Bädervereins

Der Trödelmarkt des Kevelaerer Bädervereins ist mittlerweile eine feste Größe am Niederrhein und aus dem Kalender der Wallfahrtsstadt nicht mehr wegzudenken. Dass ausgerechnet kurz nach der Freibad-Saisoneröffnung das Wetter von Hitze auf Regen umstellte – es traf nicht nur die ,Freischwimmer‘, sondern auch einige der Trödler.

Denn ob des gemischten Wetters hatte wohl nicht jeder Lust und das nötige Equipment in Form von Pavillons und Abdeckfolien, seine Waren auf dem Parkplatz am Schulzentrum anzubieten. Einige Plätze blieben frei, und auch das Publikum strömte beim usseligen Wetter nicht so wie in den vergangenen Jahren, sieht man von der Corona-Zeit einmal ab. Umso mehr muss man vor den Händlerinnen und Händlern, die dennoch kamen, den Besucherinnen und Besuchern, die sich mit Regenjacke und Schirm bewaffneten, und der DLRG-Jugend, die für Waffeln, Kaffee, Getränke und Currywurst sorgten, den Hut ziehen.