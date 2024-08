Am Sonntag, 18. August 2024, konnte man an Bachstraße und Bertroisweg stöbern Trödel auf Tapeziertischen

/ von Michael Nicolas

Es gab einiges zu entdecken. Foto: nick

„Der Händler-Raum“ ist hier mehr ein Zeit-Raum, wissen diejenigen, die das schon länger machen: Morgens um 9 Uhr kommen erst mal die Wiederverkäufer auf den Straßentrödel, der an der Bachstraße und am Bertroisweg aufgebaut wird. Am Sonntag, 18. August 2024, war das nicht anders.

Wenn dann die „Profis“ abgezogen sind, bleibt immer noch genug Zeit für Entdeckungsreisen ins Trödelland vor der eigenen Haustür. Das zeigte sich auch diesmal, obschon auch viele „Seh-Leute“, die sich einfach an der tollen Stimmung und an den – Achtung, absolut unvermeidlich für jeden Trödler – liebevoll aufgebauten Tapeziertischen mit allem, was Garage, Keller oder Dachboden hergaben, ergötzten.

Zumindest die Verkäufer von Tapeziertischen dürften sich über solche Aktionen unbändig freuen. Doch siehe da, die Hersteller der leichten, aber nicht leicht zu klappenden Trödeltische sind nicht die einzigen, die in die Hände klatschen, wenn Trödel-Time vor der Haustür ist. Auch wenn – oder vielleicht weil? – die Mattscheibe mit Stars wie „Ich bin natürlich der Horst“ Lichter buhlt oder die Profis auf Supermarktparkplätzen immer mal wieder versuchen, billige Massenware, nachgemachte Nostalgica oder gar alte Batterien zu neuen Preisen loszuwerden: Der Straßentrödel hält sich auc…