Skurriles Puppentheater mit schwarzem Humor „ Tritratrullala – seid ihr (wieder) alle da? "





„Tritratrullala“ – so beginnen die zahlreichen Geschichten des bekannten Puppenspielhelden aus Kindertagen. Kasperle mit der roten Mütze, ein lustiger Freund, der keine Gefahren scheut, stets hilfsbereit ist und dessen Abenteuer immer gut enden. Nicht zu vergleichen mit seiner Geschichte am vergangenen Freitag im Rahmen des Kulturprogramms der Stadt Kevelaer – aber genauso mit Freude und Spannung erwartet von treuen Fans des „18+ Erwachsenenpuppenspiels”.

Auch wenn die Teilnehmerzahl aufgrund der Pandemie begrenzt war, die Frage ,Seid ihr alle da?‘, beantworteten die Besucher*innen mit einem kräftigen ,Ja!‘ „Die Vorführungen sind immer etwas ganz Besonderes“, berichtete L. Selders über vergangene Theaterstücke. Seit mehreren Jahren zählt sie zu den Abonnent*innen und ist begeistert von der Vielseitigkeit der Kulturreihe. Ob klassisch, humorvoll oder dramatisch, nicht nur die Auswahl des Bühnenprogramms, auch deren jeweilige Inszenierungen und Macharten wären immer ein außergewöhnliches Erlebnis, was für Puppen und Schauspieler*innen im gleichen Maße gelte. „Auf der kleinen Bühne passiert so viel auf einmal“, ergänzt sie und ist gewiss an diesem Abend nicht enttäuscht worden.

Das Kasperle lebt

Humorvoll nahm Lutz Großmann in seinem Solostück „Kasperle tot. Schluß mit lustig“ allgemein gesellschaftspolitische Problemfelder auf die Schippe. Mit Hilfe seiner in…