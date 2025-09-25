Trinkflaschen für Kevelaerer Schulanfänger

Kaum hatten die neuen Erstklässler der St. Hubertus Grundschule ihre Klassenzimmer erobert, gab es schon die nächste Überraschung: strahlend blaue Trinkflaschen, überreicht von den Stadtwerken Kevelaer und der NiersEnergie.

Nicht nur hier, sondern an allen Grundschulen in Kevelaer und den Ortschaften wurden in den ersten Schultagen fast 300 dieser langlebigen Begleiter verteilt – seit 2016 eine feste Geste zum Schulstart.

„Wir möchten, dass die Kinder früh erfahren, wie wertvoll unser Trinkwasser ist und wie einfach es sich genießen lässt – ganz ohne Einwegflaschen“, betont Wolfgang Toonen, Betriebsleiter der Stadtwerke Kevelaer und Geschäftsführer der eigenen Strom-Tochter „NiersEnergie“.

Die Flaschen bestehen aus widerstandsfähigem Tritan, sind frei von Weichmachern, geschmacksneutral und spülmaschinenfest. Dank weiter Öffnung lassen sie sich bequem befüllen: ob mit Leitungswasser oder, hin und wieder, einer erfrischenden Schorle.

In vielen Schulen können die Kinder ihre Flaschen direkt vor Ort nachfüllen. Dafür sorgen moderne Trinkwasserspender, finanziert von Stadtwerken und NiersEnergie, zum Teil in Kooperation mit der Sparkasse Rhein-Maas.

„So haben die Kinder jederzeit frisches Wasser, egal ob in der Pause, vor dem Sportunterricht oder nach einer anstrengenden Schulstunde“, sagt Hendrik Kruß, Abteilungsleiter Service und Verkehr. „Wer seine Flasche regelmäßig nutzt, spart nicht nur Geld, sondern vermeidet auch jede Menge Plastikmüll.“

Für die Schulleitung hat die Aktion eine besondere Bedeutung. „Sie zeigt den Kindern, dass sie von Anfang an Teil einer Gemeinschaft sind: Ihr gehört jetzt dazu, und wir wollen, dass es euch gut geht“, sagt Rektorin Helga Dückers-Janßen. „Gleichzeitig lernen sie, dass ausreichendes Trinken wichtig für Konzentration und Wohlbefinden ist und dass jeder einen Beitrag zum Umweltschutz leisten kann.“

Viele Familien berichten, dass die Flaschen noch Jahre nach der Einschulung im Einsatz sind – ob auf dem Pausenhof, beim Fußballtraining oder auf Ausflügen. Für die Initiatoren ist das der schönste Beweis, dass ihre Idee ankommt.