Trinkflasche mit Kevelaer-Silhouette

Ob beim Spaziergang, einer Fahrradtour mit der Familie oder einem entspannten Picknick im Solegarten St. Jakob – die passende Erfrischung darf nicht fehlen. Die praktische und stilvolle Alu-Trinkflasche mit der Kevelaer-Silhouette ist der perfekte Begleiter für alle, die gerne in der Natur unterwegs sind. Die robuste Trinkflasche ist in drei zeitlosen Farben erhältlich – Silber, Schwarz und Weiß. Dank ihres leichten Designs passt sie in jeden Rucksack und sorgt dafür, dass jederzeit ein kühles Getränk griffbereit ist. Wer in der Kevelaerer Innenstadt oder im Solegarten St. Jakob unterwegs ist, kann sich die Trinkflasche außerdem an einem der Trinkbrunnen kostenfrei mit frischem Wasser auffüllen. Der Artikel ist für 8,90 Euro im Webshop unter www.kevelaer-marketing.de und in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich.