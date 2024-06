Trike-Ausfahrt rund um das St.Elisabeth-Stift

Eine besondere Überraschung hatte die Trikergemeinschaft NRW am 22. Juni für die Bewohnerinnen und Bewohner des St. Elisabeth-Stiftes in Kevelaer parat. Als gegen 14 Uhr die PS-starken, bunt lackierten Trikes vorfuhren, machte so mancher große Augen. 13 Triker aus ganz NRW hatten sich auf den Weg gemacht, die Seniorinnen und Senioren der Einrichtung zu besuchen und ihnen eine große Freude zu machen. Es dauerte nicht lange, bis die ersten sich ihr „Wunschmodell“ ausgesucht hatten und für Fotos posierten. Anschließend durfte natürlich auch eine standesgemäße Ausfahrt durch die Wallfahrtsstadt nicht fehlen. Durch die tatkräftige Unterstützung des Teams des St. Elisabeth-Stiftes und der Triker konnten auch immobile Bewohnerinnen und Bewohner auf die Trikes gehoben werden und dieses besondere Erlebnis genießen.

Unter den Augen zahlreicher winkender Menschen an den Straßen drehten die Triker mehrere Runden durch die Stadt und ließen sich bei herrlichstem Sommerwetter den Fahrtwind um die Nase wehen. Für die Wartezeit bis zur nächsten Ausfahrtrunde standen Popcorn, Würstchen und Kaltgetränke bereit. Alle waren durchweg begeistert und schwärmten von diesem aufregenden und einmaligen Erlebnis. Ein großes Dankeschön an die Trikergemeinschaft NRW.