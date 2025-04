Trickdiebe bestehlen ältere Menschen

Aktuell wurden der Polizei im Bereich Weeze und Kevelaer in dieser Woche (16. Kalenderwoche) drei Trickdiebstähle bekannt, bei denen älteren Menschen aus ihren Portemonnaies Geld entwendet wurde. In allen drei Fällen wurden die Opfer angesprochen, ob sie Kleingeld wechseln könnten.

Nachdem sie der Bitte nachgekommen waren, haben sich die männlichen Tatverdächtigen, die alleine auftraten, sofort entfernt. Den Geschädigten fehlten nachher in allen drei Fällen Geldscheine aus der Geldbörse. Den eigentlichen Diebstahl haben die Opfer nicht mitbekommen. In einem Fall wurde der Kontakt angebahnt, indem man auf der Straße vor dem späteren Geschädigten eine Münze “verlor”. Der ehrliche Finder sprach den Täter darauf an und gab ihm das Geld zurück. Dieser bedankte sich und fragte dann, ob das Geld eventuell gewechselt werden könne. In einem zweiten Fall sprach der Täter den Geschädigten an, dass ihm Geld aus der Tasche gefallen sei und gab ihm die Münze “zurück”. Im dritten Fall wollte der Täter an einer Kirche in Kevelaer Geld gewechselt haben, um eine Kerze erwerben zu können. Die Täter konnten zwar beschrieben werden, unterscheiden sich jedoch in allen drei Fällen zum Teil stark voneinander. In allen Fällen waren es jedoch Männer mit südländischem Aussehen, in einem Fall 20-25 Jahre alt, im zweiten ca. 30 Jahr alt, im dritten zwischen 35 und 35 Jahre alt. Die Täter sprachen Deutsch mit Akzent. Es ist davon auszugehen, dass es sich um unterschiedliche Täter handelt, ob Zusammenhänge zwischen den Taten bestehen, ist u.a. Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei in Goch.

Auffällig bei solchen Taten ist immer, dass die Täter sehr nah an ihre Opfer herantreten und selbst in die Geldbörsen greifen. Sie bieten an, beim Wechseln zu helfen, was häufig von den älteren Menschen angenommen wird. Das Suchen nach dem passenden Kleingeld fällt halt manchmal schwer. Die Täter wühlen dann im Kleingeldfach herum und gleichzeitig ziehen sie unbemerkt Scheine aus der Geldbörse!

Deshalb die folgenden Hinweise bezüglich dieser Arbeitsweise der Diebe: Lassen Sie keine Personen so nah an sich heran. Wenn Ihnen jemand unangenehm zu nahekommt, lehnen Sie dies mit deutlichen Worten ab! Notfalls machen Sie andere Passanten auf sich aufmerksam! Lassen Sie niemanden, den Sie nicht kennen, in Ihr Portemonnaie greifen. Wer einen ehrlichen Wechselwunsch hat, wird warten, bis SIE nachgeschaut haben und das Geld bereitlegen.

Weitere Präventionstipps für Bürgerinnen und Bürger zum Taschendiebstahl finden Sie unter

https://polizei.nrw/sites/default/files/2023-09/praventionshinweis-taschendiebstahl.pdf