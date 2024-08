Treue bei Sürgers Automobile

Gleich vier Betriebsjubiläen gab es Anfang August bei Sürgers Automobile zu feiern: insgesamt 85 Jahre bringen die Jubilare zusammen, denen Rafael Sürgers in einer kleinen Feierstunde für ihren langjährigen Einsatz für sein Unternehmen dankte.

40 Jahre

Vor 40 Jahren startete Klaus Lamers, damals noch auf der Gelderner Straße, seine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker beim Kevelaerer Autohaus. Nach deren Abschluss orientierte er sich im breit gefächerten Aufgabenfeld seines Lehrberufes, um schließlich seinen Schwerpunkt in der Karosserieinstandsetzung zu finden. Für seine langjährige Betriebstreue verlieh ihm die Handwerkskammer Düsseldorf ihre silberne Medaille.

25 Jahre ist es her, dass Martin Jansen sein Berufsleben ebenfalls mit der Ausbildung zum Kfz-Mechaniker begann. In seiner Ansprache betonte sein Chef, dass diese Berufswahl bei ihm quasi in den Genen lag: Schon sein Vater war Kfz-Mechaniker und auch seine Mutter arbeitete in einem Autohaus. Martin Jansens Weg vom Azubi bis hin zu seiner heutigen Tätigkeit als Werkstattleiter bei Sürgers Automobile zeigt die Chancen, die eine berufliche Ausbildung auch heute noch bietet. Er erhielt zu seinem Jubiläum die bronzene Medaille der Handwerkskammer.

Zehn Jahre

Das Quartett der Jubilare machen Danny Janowsky und André Blobel komplett. Für beide war im August vor zehn Jahren der Start ihrer Tätigkeit bei Sürgers.

Danny Janowsky stieg als Azubi ein und ist mittlerweile als Kfz-Mechatroniker eine wichtige Stütze des Werkstattteams am Gewerbering.

André Blobel ist seit zehn Jahren der kompetente Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Fahrzeugkauf und prägt damit das Profil des Autohauses in Kevelaer wesentlich mit.

Bei Häppchen und bei Dönekes aus vier Jahrzehnten blickte man mit Stolz und Dankbarkeit auf 85 Jahre Betriebstreue zum Kevelaerer Autohaus zurück.