Treffen der Feuerwehrveteranen

Um der Gefahr vorzubeugen, sich aus den Augen zu verlieren, treffen sich die Ehrenmitglieder des Kreisfeuerwehrverbandes Kleve und die ehemaligen Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Kleve mit ihren Frauen einmal im Jahr.

Diesmal fand das Treffen im Royal Airforce Museum in Weeze-Laarbruch statt. Im Museum wurden die 38 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch den Vorsitzenden des Museums-Vereins, Heinz-Willi Knechten, begrüßt und willkommen geheißen. In zwei Gruppen wurden die Besucher dann durch ihn und Wolfgang Wißmach über zwei Stunden durch das Museum geführt.

Hierbei wurden besonders bei den Feuerwehrkameraden Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit der früheren Feuerwehr von Laarbruch geweckt. Als Beispiel seien die unterschiedlichen Schleudersitze und ihre Sicherungen, aber auch die bestehenden Gefahren erwähnt. Die Führungen waren sehr informativ.

Am Ende des Programms bedankte sich Kreisbrandmeister Reiner Gilles bei Heinz-Willi Knechten und Wolfgang Wißmach für die fachkundigen Führungen und die Beantwortungen der gestellten Fragen. Er stellte fest, dass die Mitglieder des Museums-Vereins viel Kraft und Zeit in den Aufbau und die Weiterentwicklung des Museums gesteckt haben, was eine Anerkennung verdient. Als Zeichen des Dankes überreichte Kreisbrandmeister Reiner Gilles an den Vorsitzenden des Museums-Vereins und zur Erinnerung an den Besuch den Wappenteller des Kreisfeuerwehrverbandes Kleve. Vor dem Verlassen des Museums wurde noch ein Erinnerungsfoto gemacht.

Den Abschluss des Treffens bildete ein gemeinsames Essen in der Gaststätte „Optimahl“ in Weeze.

Hier konnte der Ehrenvorsitzende und Kreisbrandmeister a.D. Matthias Schwartges auch im Namen des ehemaligen stellvertretenden Kreisbrandmeisters a.D. Toni Gorißen, der dieses Treffen hauptsächlich organisiert hatte, begrüßen. Die große Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde als Zeichen des guten Zusammenhalts unter den Kameraden und Frauen gewertet. Mit vielen schönen Erinnerungen an den Tag wurde die Heimreise angetreten.