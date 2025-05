Trauer um Hans Derksen

Die Mitglieder des Kreisverbandes Kleve für Heimatpflege im Kreis Kleve trauern um Hans Derksen, der im Alter von 90 Jahren am 12. April 2025 verstorben ist. Mit ihm verliert der Verband einen Naturfreund, der sich sein ganzes Leben lang mit aller Kraft für unsere Heimat, die Umwelt, die Natur und die Entwicklung der Dörfer im Kreis Kleve eingesetzt hat.

Der am 5. Juni 1934 in Pfalzdorf geborene Hans Derksen wurde 1978 Mitglied im Kreisverband Kleve für Heimatpflege und noch im gleichen Jahr zum stellvertretenden Vorsitzenden des Verbandes gewählt. 1986 löste er Heinrich Binn als Vorsitzenden ab und lenkte ab da die Geschicke der Kreis Klever Heimatfreunde bis 2008. Im Oktober 1997 wurde Hans Derksen, der bereits viele Jahre lang stellvertretender Vorsitzender des Verbandes Rheinischer Gartenbauvereine gewesen war, zum Vorsitzenden dieses Landesverbandes gewählt. Eines seiner beeindruckendsten Projekte war 2004 die Organisation der 100-Jahr-Feier des Landesverbandes Rheinland im Schloss Moyland zusammen mit der Schirmherrin Gräfin Sonja Bernadotte von der Bodenseeinsel Mainau.

Hans Derksen war als Vorsitzender des Kreisverbandes Mitglied in der Kreisbewertungskommission zum Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“, der 2005 in „Unser Dorf hat Zukunft“ umbenannt wurde. Er repräsentierte den Verband im Landschaftsbeirat der Kreises Kleve, heute „Naturbeirat“, und er vertrat unter anderem auch den Kreisverband bei der „Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt des Landes NRW“, den „Verein Niederrhein“ in Krefeld und den „Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz“ in Köln sowie die „Schutzgemeinschaft Deutscher Wald“ in Oberhausen.

Um neue Verbandsmitglieder zu gewinnen, hielt er unzählige Vorträge zu vielfältigen Themen aus den Bereichen Natur, Umwelt, Heimatpflege und Brauchtum und organisierte als Reiseleiter Fahrten.

1995 erhielt er die Große Ehrennadel in Gold des Landesverbandes Rheinland und 1999 wurde ihm im Plantaria Park in Twisteden die Bronzene Plakette der Landwirtschaftskammer Rheinland ausgehändigt. Hans Derksen wurde 2002 das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen und 2003 wurde er durch den Landschaftsverband Rheinland mit dem Rheinlandtaler ausgezeichnet.

Hans Derksen beschäftigte sich vor allem mit Bäumen und sprach in diesem Zusammenhang häufig von „Lebensgefährten“. Und so pflanzte er zu allen möglichen Anlässen die verschiedensten Bäume, vom Obstbaum bis zur knorrigen Eiche.

„Sein Tod erfüllt uns mit Trauer. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie. In Anerkennung und Würdigung seiner Aktivitäten für den Verband werden wir sein Andenken in Ehren halten“, so der Verband.

Alle, die sich von Hans Derksen verabschieden möchten, haben die Möglichkeit dies im Rahmen einer Gedenkandacht am 5. Juni 2025 um 17 Uhr in der St.-Anna- Kirche in Materborn zu tun.