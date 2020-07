Für zweieinhalb Stunden ging am Mittwochmorgen in Wemb, Teilen Keylaers, in Teilen der Kevelaerer Innenstadt (inklusive Rathaus) am Markt und in Teilen von Twisteden in Sachen Stromversorgung nichts mehr. Denn dort fiel von halb 9 bis 11 Uhr der Strom aus. Laut Brigitte Hintzen-Elders, Sprecherin des Betreibers "Westnetz" in Wesel, waren externe Tiefbauarbeiten in der Nähe des Freibades an de…