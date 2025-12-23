Traditionsreiches Turmblasen erklingt wieder am 1. Weihnachtstag

Ein festlicher Klang erfüllt jedes Jahr am Abend des 1. Weihnachtstages den Platz vor der Marienbasilika: das traditionelle Turmblasen auf dem Balkon der Basilika St. Marien lädt – wie seit Jahrzehnten – Gemeindemitglieder und Besucher zum musikalischen Ausklang des Festtages ein.

Nach der Weihnachtsandacht, also gegen 18.00 Uhr, erklingen wieder festliche Bläserklänge über den Dächern der Stadt. Unter der Leitung von Elmar Lehnen, Organist und musikalischer Leiter an St. Marien, spielen in diesem Jahr drei Trompeten (Felix Niersmans, Raphael Seegers, Lucia Plümpe), zwei Posaunen (Fabian Wehling, Georg Seegers) und eine Bassklarinette (Stefan Ophey) bekannte Weihnachtsmelodien und traditionelle Turmbläser-Stücke.

Auf dem Programm stehen unter anderem beliebte Weihnachtslieder wie „Engel auf den Feldern singen“, „Süßer die Glocken nie klingen“, „O du fröhliche“ und „Stille Nacht“ – Musik, die nicht nur vom Turm herab, sondern auch in den Herzen der Zuhörer weit erklingt.

Das Turmblasen an St. Marien gilt als einer der stimmungsvollsten und beliebtesten Weihnachtstraditionen der Stadt. Viele Familien kommen jedes Jahr zusammen, um sich bei Kerzenschein und winterlicher Kälte noch einmal vom Bläserklang in den Weihnachtsabend tragen zu lassen.