Traditionelle Adventsfeier

Zur traditionellen Adventsfeier des Kevelaerer Männer-Gesang-Vereins konnte der Vorsitzende Heinz Lamers eine stattliche Sängerschar mit ihren Partnerinnen und Gästen im Vereinslokal „Gelder Dyck“ begrüßen.

Ein herzliches Willkommen galt Georg Bruckmann, 1. Vorsitzender des Sängerkreises Moers. Des Weiteren wurden Ehrenvorsitzender Jakob Claßen sowie Ehrenmitglied Reiner Altenhoff mit ihren Ehefrauen herzlich begrüßt. Es folgte der Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr.

Auftritt beim Seniorennachmittag bei der Kevelaerer Kirmes: In dem gut gefüllten Festzelt konnte der Chor die Anwesenden mit mehreren Liedern erfreuen, natürlich kam auch das Kevelaerer Heimatlied zum Vortrag. Unter der Leitung von Gerhard Löffler setzte sich der Chor mit seinem kräftigen Gesang gegen die Geräuschkulisse der Kirmes durch und erhielt dementsprechend auch einen großen Beifall.

Pfingstausflug in die Eifel: Mit dem Bus ging es zum Rurtalsee in der Eifel, wo das erste Ziel die „Seemöwe“ war. Vor und während der Schiffstour konnten spontan einige Lieder angestimmt werden, da ja der Vizechorleiter dabei war, der auch in Nideggen ein kleines Konzert auf dem Marktplatz dirigierte.

Musikalische Gestaltung des traditionellen Ostkirchentages als Theodosiuschor in der Basilika unter der Leitung von Michael von Jasienicki.

Auftritt beim Stadtfest in Kevelaer mit dem EnciCoor aus Maastricht.

Ständchen zur Goldhochzeit der Eheleute Gossens.

Konzert im Bühnenhaus gemeinsam mit dem Frauenchor proMusica aus Uedem.

Außerdem sang der niederländische Bariton Marco Bakker und es spielte die ebenfalls aus den Niederlanden stammende Geigerin Emma Breedveld.

Ständchen zur Goldhochzeit der Eheleute Jakomin.

Gedenkgottesdienst zum Holodomor im Kaiserdom zu Frankfurt: Der Chor war eingeladen worden, bei einem Gedenkgottesdienst zur großen Hungerkatastrophe 1932 / 33 in der Ukraine im Kaiserdom zu Frankfurt zu singen.

Gesangsvorträge am Ehrenmal im Marienpark zum Volkstrauertag.

Adventsfeier im „Gelder Dyck“.

Nach dem traditionellen Weckmannessen folgte der Höhepunkt des Abends: die Jubilarehrung der Sänger, die schon viele Jahre dem KMGV die Treue halten.

Für mehr als 60-jährige Vereinstreue wurde Erich Rotthoff geehrt. Des Weiteren wurden Franz-Josef Swertz und Fried­helm Ingenleuf für 25-jährige Treue zum KMGV geehrt. Der Vorsitzendee Heinz Lamers trug die Ehrungen in amüsanter Reimform vor. Auch der Leiter des Sängerkreises Moers ehrte die Jubilare.

Unter dem Dirigat von Tom Löwenthal erklangen von den Sängern noch weihnachtliche Weisen. Bei dieser Feier wurde auch Tom Löwen­thal offiziell verabschiedet. Der Vorsitzende Heinz Lamers dankte ihm für sein Engagement und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute.