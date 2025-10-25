Tradition trifft Feierlaune

Die St. Hubertusgilde Keylaer lädt zur diesjährigen Hubertuskirmes in Kevelaer-Keylaer ein.

Rund um den Patronatstag des heiligen Hubertus erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm aus Brauchtum, Party und Geselligkeit.

Erster Höhepunkt ist das Oktoberfest am 25. Oktober mit der Band Frankenbengel, die für zünftige Stimmung sorgen wird.

Bereits am 1. November steigt die inzwischen legendäre 80er-/90er-/2000er Party.

Beim neu aufgelegten Bullenball „reloaded“ am 8. November heizen die Band Hashtag und DJ Felix Harrer die Tanzfläche zum großen Bullriding-Contest richtig ein.

Auch das Patronatsfest und ein Familientag gehören selbstverständlich dazu und machen die Hubertuskirmes zu einem Erlebnis für Jung und Alt.

Weitere Informationen zum Programm und Tickets gibt es auf www.hubertuskirmes.de.