Tourlaub mit Comedy-Duo

Ab in den Tourlaub! Bereit für eine Reise voller Lacher, Musik und guter Laune? Dann sollte man die Koffer packen und sich anschnallen, denn ‚Reis Against The Spülmachine‘ gehen mit ihrem brandneuen Programm „Tourlaub“ auf große Fahrt und laden ein, einzusteigen und dem grauen Alltag zu entfliehen!

Das Musik-Comedy-Duo ist bereits seit vielen Jahren für seine einmalige Bühnenshow und die ausgelassene Stimmung bei den Konzerten bekannt. Mit zwei Akustik-Gitarren, ordentlich Wumms und einer Urlaubs-Playlist im Gepäck geht es jetzt wieder auf Reisen. Genießen darf man dabei als Urlaubsgast das reichhaltige Buffet aus brilliant-lustigen Songparodien, die von Onkel Hanke und Don Filippo wie immer so mitreißend präsentiert werden, dass alle Gäste in Kürze in Partystimmung versetzt werden. 5-Sterne-Unterhaltung All Inklusive! Ob Beach Boys oder Westernhagen, ob AC/DC oder Blümchen, die Bordkapelle hat es im Repertoire. Das Reiseprogramm hat viel neues Material zu bieten, aber auch beliebte Evergreens wie der virale Malle-Hit „Hast Du Saufen mal probiert?“ dürfen und werden auf dieser Tour natürlich nicht fehlen.

„Also, legt euer Handtuch auf die Liege, nehmt ein Bad in der Menge und genießt das Entertainmentprogramm der beiden Top-Animateure. Bucht jetzt die Tickets für unvergessliche Tourlaubsmomente!“, schreibt das Kulturbüro Niederrhein, das den Auftritt am Freitag, 14. November, 20 Uhr in Kevelaer präsentiert. Einlass ist ab 19.30 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus.

Kartenpreise: Vorverkauf 28,50 € / Abendkasse 30 €.

Vorverkaufsstellen:

Kultur-Kasse im Konzert- und Bühnenhaus, Bury St. Edmunds-Straße 5 in Kevelaer, Telefon: 02832 – 12 28 00;

Sonsbecker Reisebüro, Hochstraße 54 in Sonsbeck, Telefon: 02838-91791;

Buchhandlung Keuck, Issumer Straße 15 in Geldern, Telefon: 02831 – 80 00 8.

Tickethotline:

KulturBüro NiederRhein, Telefon: 02821 – 24 16 1.

Online Tickets: reservix.de.