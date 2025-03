Tourist-Information zieht um

Die Kartons sind gepackt, der Umzug steht vor der Tür. Wurden bisher in der Tourist Information im Rathaus sowie im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob die gleichen touristischen Angebote vorgehalten, wird nun das Informationsgebäude ab dem 1. April 2025 offiziell zur Tourist Information im Solegarten St. Jakob. „Eine Veränderung, die Synergien schafft, auch organisatorisch“, heißt es aus der Verwaltung. „Durch die Erweiterung der Öffnungszeiten können Einheimische wie Gäste das Angebot rund um alle touristischen Themen und den Trinkbrunnen, der sich bekanntlich dann direkt in der Tourist Information befindet, noch besser nutzen.“

Aufgrund des Umzugs ist die bisherige Tourist Information im Rathaus bereits in der letzten März-Woche geschlossen. Vom 24. bis 26. März 2025 ist das Informationsgebäude im Solegarten von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Hier finden am 27. und 28. März sowie am 31. März und 1. April ebenfalls entsprechende Umzugsarbeiten statt, weshalb die dortigen Räumlichkeiten dann geschlossen sind. Ab dem 2. April steht das Tourismus-Team dann wieder mit dem gewohnten Angebot und zu den neuen Öffnungszeiten zur Verfügung.

Tickets, KevelaerCards, Merchandise und Gästeführungen

Abgedeckt werden alle (gesundheits-) touristischen und kulturellen Angebote inklusive Ticketverkauf, Verkauf von KevelaerCards und Merchandise wie auch die Buchung und Abrechnung von Gästeführungen. Die Parkplätze rund um den Solegarten stehen für den Besuch weiterhin kostenlos zur Verfügung.

„Damit schaffen wir ein optimal ausgestattetes touristisches Informationszentrum und decken die Belange unserer Gäste wie auch der Kevelaerer bestens ab“, ist sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings, sicher. „Dabei wollen wir selbstverständlich die Gäste auch für einen Besuch der Innenstadt und der Wallfahrtsstätten sensibilisieren, denn unser Fokus wird weiterhin auf der Bewerbung und Vermarktung beider Standorte liegen“, ergänzt Andrea Kirk, Bereichsleitung Tourismus.

Prospektauslagen in der Innenstadt

Dazu werden außerdem öffentliche Einrichtungen, gastronomische Betriebe und Geschäfte in der Innenstadt mit Prospektauslagen bestückt, heißt es aus der Verwaltung. „Ein wichtiger Aspekt, um Kunden und Gästen den ein oder anderen Einzelhandel oder auch eine noch unbekannte Gastronomie ans Herz zu legen.“

Öffnungszeiten Tourist Information Solegarten St. Jakob

April bis Oktober

Di. – Fr. 9 – 17 Uhr

Sa. – So. 10 – 15 Uhr

November bis März

Di. – Fr. 9 – 16 Uhr

Sa. 10 – 14 Uhr

Feiertage nach

individueller Regelung.