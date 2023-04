Tourismus-Saison in Kevelaer startet

Von Anfang Mai bis Ende Dezember gelten wieder verlängerte Öffnungszeiten in der Tourist Information der Stadt Kevelaer. „Das Wetter wird wärmer und die Menschen werden aktiver. Um sich den Gewohnheiten der Besucher von Nah und Fern anzupassen, erweitert die Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses am Peter-Plümpe-Platz ab Mai 2023 wieder die Öffnungszeiten“, kündigt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing, an.

Ab dem 2. Mai 2023 stehen die Mitarbeitenden der Tourist Information für persönliche Beratung am Schalter und telefonisch von montags bis donnerstags von 10 bis 17 Uhr zur Verfügung. Freitags und samstags sind die Türen von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Außerhalb der Öffnungszeiten besteht die Möglichkeit, sich im Internet unter www.kevelaer-marketing.de über Events in Kevelaer zu informieren. Prospektmaterial finden Interessierte zudem an den Outdoor-Prospektständern vor der Tourist Information oder im Informationsgebäude des Solegarten St. Jakob.

Persönliche Beratung am Solegarten

Ab dem 1. Mai 2023 können Einheimische sowie Gäste von außerhalb auch am Solegarten St. Jakob Informationsmaterial und Tipps rund um Kevelaer erhalten, Tickets für Gästeführungen oder Veranstaltungen erwerben sowie sich entspannt beraten lassen. Das Informationsgebäude des Solegartens wird dann täglich von 12 Uhr bis 17 Uhr personell besetzt sein. „Wir streben eine ständige Verbesserung der Serviceorientierung und der Erreichbarkeit an, um die Servicequalität an die Bedürfnisse der Gäste anzupassen,“ sagt Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurde das Team der Tourist Information erweitert. Neben Barbara Dicks, Annika Manthey, Susanne Mäschig-Kellings, Monika Metsch und Melanie Pastuska wird das Team jetzt zusätzlich von Andrea Ambrosius-Hüls, Moira-Lou Kröll, Ute Weerts und Sylvia Wegelin verstärkt. Das Team freut sich zum nahenden Saisonstart darauf, demnächst an zwei Standorten in der Marienstadt touristische Beratungen anzubieten.