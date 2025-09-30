Tote Frau aus der Niers identifiziert

Am Freitag, 19. September 2025, war, wie gemeldet, in der Niers im Bereich Kevelaer eine tote Frau aufgefunden worden.

Die intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei führten jetzt zur Identifizierung der Frau über ihre mitgeführte Brille.

Anhand der darauf aufgeführten Nummer konnte die Herstellungsfirma ermittelt werden und auch, dass dieses Brillengestell nur in wenigen Exemplaren im hiesigen Bereich verkauft worden war. Darüber hinaus handelte es sich um ein Herrengestell, welches hier nur einmal an eine Frau verkauft worden war.

Entsprechende Anschlussermittlungen führten dann zur eindeutigen Identifizierung einer 58-jährigen alleinlebenden Frau aus Geldern. Wie bereits gemeldet, liegen keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.