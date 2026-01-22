Top-Absolvent kommt aus Kevelaer

Großer Erfolg für das Rechenzentrum der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen (RZF): Jan Tunnissen aus Kevelaer hat sein duales Studium Verwaltungsinformatik beim RZF mit der Bestnote „sehr gut“ abgeschlossen.

Er zählt damit zu den leistungsstärksten Absolventinnen und Absolventen der gesamten Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen. Landesweit haben nur 33 von über 1.000 Nachwuchskräften diese Spitzennote erreicht.

Feierliche Auszeichnung

Die feierliche Auszeichnung der Jahrgangsbesten fand im Ministerium der Finanzen in Düsseldorf statt. Staatssekretär Dr. Dirk Günnewig gratulierte den Absolventinnen und Absolventen persönlich. „Diese jungen Kolleginnen und Kollegen haben mit Motivation, Hingabe und großem Durchhaltevermögen herausragende Leistungen gezeigt“, sagte Dr. Günnewig. „Dafür gebührt ihnen unser ausdrücklicher Respekt.“

„Unsere Absolventinnen und Absolventen haben bewiesen, dass sie fachlich wie persönlich höchsten Ansprüchen gerecht werden“, betont Dr. Johann Josef Königs, Geschäftsbereichsleiter im RZF. „Das Rechenzentrum ist das digitale Rückgrat der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen. Wir entwickeln und betreiben zentrale IT-Verfahren, verarbeiten Steuerdaten und erstellen und versenden Bescheide. Für diese hochverantwortlichen Aufgaben brauchen wir exzellent ausgebildete Fachkräfte. Die diesjährigen Bestleistungen zeigen eindrucksvoll, wie stark unser Nachwuchs ist.“

Ausbildung und Studium beim RZF

Das Rechenzentrum der Finanzverwaltung mit Sitz in Düsseldorf und einem weiteren Standort in Paderborn treibt die Digitalisierung der Steuerverwaltung maßgeblich voran und entwickelt zentrale IT-Lösungen für Finanzämter in ganz Deutschland. Mit dem entstehenden Neubau in Kaarst werden modernste Arbeitsbedingungen für rund 1.000 Beschäftigte geschaffen und die technische Leistungsfähigkeit weiter ausgebaut.

Auch in den kommenden Jahren setzt das RZF auf qualifizierten Nachwuchs. Ob im dualen Studium der Verwaltungsinformatik oder in der Ausbildung zum Fachinformatiker, das Rechenzentrum bietet attraktive Einstiegsmöglichkeiten, sichere Perspektiven und vielfältige Entwicklungschancen in einem der wichtigsten IT-Partner der öffentlichen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen.

Mehr zu Karrieremöglichkeiten im RZF gibt es unter: www.url.nrw/Karriere-RZF.