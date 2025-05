Toller Reitsport auf dem Jubiläumsreitturnier

Am Wochenende vom 16. bis 18.05.2025 fand das Jubiläumsreitturnier der Pferdesportgemeinschaft St. Georg Kevelaer, anlässlich des 100-jährigen Bestehens, auf dem Gelände des Reitstalls Scholten in Schravelen statt.

Hervorragender Reitsport in unterschiedlichen Disziplinen wurde dem interessierten Publikum geboten. In den Dressurwettbewerben ließen die Reiterinnen und Reiter ihre Pferde im Schritt, Trab und Galopp gekonnt tanzen. Pirouetten, Volten, Galoppwechsel und feinfühliges Lenken der Pferde präsentierten die Dressurreiterinnen und -reiter in den unterschiedlichen Prüfungen. Die jüngsten Reiterinnen und Reiter präsentierten ihr Können in der Führzügelklasse und die Springreiterinnen und -reiter beeindruckten das fachkundige Publikum mit gewaltigen Sprüngen über die Hindernisse, die in der Klasse M** mit Siegerrunde eine Höhe von 1,35 m hatten.

Unter der Leitung von Nadine Ruelfs (1. Vorsitzende) und Mike Scholten (2. Vorsitzender) hatten die Helferinnen und Helfer mit viel Engagement die Reitanlage in wochenlanger Arbeit auf das Reitturnier sehr gut vorbereitet und ein interessantes Programm organisiert. Drei Tage lang zeigten die Reiterinnen und Reiter den Zuschauerinnen und Zuschauern in 30 Prüfungen spannende Wettkämpfe und tolle Leistungen.

Mit zwei Dressurprüfungen begann es am Freitag. In der Klasse L belegte Annette Bossmann von der PSG St. Georg Kevelaer mit ihrem Pferd Candymann 175 mit einer Wertnote von 7,2 den 2 Platz hinter der Siegerin Christina Dahl mit ihrem Pferd Zehntausend Volt B vom Krefelder RFV.

Neben den vielen anderen Springwettbewerben war die Springpferdeprüfung der Klasse M** mit Siegerrunde mit einer Höhe von 135 cm schon etwas besonderes. Hier siegte Thomas Wießner auf Simona W mit einem fehlerfreien Ritt. In der Dressur stellten sich Reiterinnen und Reiter und Pferd in verschiedenen Prüfungen den Zuschauerinnen udn Zuschauern und Richterinnen und Richtern. In der mittelschweren Prüfung der Klasse M** – Kandare belegte Janine Drissen von der PSG St. Georg Kevelaer die ersten beiden Plätze mit Wertnoten von 8,0 mit FS Blomberg und 7,8 mit Imani AW.

In der höchsten Prüfung des Reitturniers, in einer Amateur-Dressurreiterprüfung der schweren Kl.S – Kandare – stiegen die Anforderungen und das Niveau deutlich. Hier wurde den Zuschauerinnen und Zuschauern toller Dressurreitsport geboten. Diese Prüfung gewann Caroline Weinzettl vom Verein Pony-RFC Krefeld auf ihrem Pferd Rock Royal 9 mit einer Wertung von 73,350 %.

Jamie van Egdom von der PSG St. Georg Kevelaer, die ihren Wallach Jeweldale-Ritme vorstellte, belegte den 6 Platz.

Auch am Sonntag wurde den vielen Besucherinnen und Besuchern in weiteren Dressur- und Springprüfungen erstklassiger Reitsport geboten. Auch die Nachwuchsreiterinnen und -reiter wussten beim dreitägigen Turnier mit guten Vorstellungen zu überzeugen. In der Führzügelklasse hatten sowohl die Teilnehmenden als auch die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer ihren Spaß. Die Jüngsten präsentierten ihre schön zurechtgemachten Pferde dem Publikum mit großer Leidenschaft.

Eine große Verlosung ergänzte die sportlichen Darbietungen und an den verschiedenen Versorgungsständen wurde für das Wohl der Anwesenden bestens gesorgt. Die engagierten Helferinnen und Helfer trugen zu einem guten Gelingen des Reitturniers im Festjahr des 100jährigen Bestehens der Pferdesportgemeinschaft St. Georg Kevelaer bei.