Tolle Sternsingeraktion in Winnekendonk

„Wir kommen daher aus dem Morgenland …“ so sang und klang es am Samstag, den 10. Januar 2026, an allen Türen des Dorfes Winnekendonk. 113 Kinder und Jugendliche mit über 30 Betreuern, so viele Aktive wie noch niemals zuvor, waren trotz eisiger Kälte unterwegs und besuchten als Heilige drei Könige die Menschen in der Ortschaft. Sie brachten ihnen den Segen des göttlichen Kindes und sammelten für Kinder und Menschen in Bangladesch.

Die Sternsinger waren damit ein kleiner Teil der größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“ war an diesem Tag ihr Motto.

Würdevoll als Könige gekleidet waren sie allerdings wohl auch selbst Friedensstifter in diesen besonderen Zeiten und mit ihrem Segensspruch für die Häuser selbst ein Segen.

Das Kindermissionswerk “Die Sternsinger“ wird die gesammelten Spenden weiterleiten an Projekte in Südasien, besonders auch in Bangladesch sowie auch in anderen bedürftigen Ländern der Welt.

Dass Kinder dort in diesen armen Ländern zur Schule gehen können, nicht in Fabriken den ganzen Tag hart arbeiten müssen und auch gesundheitlich besser versorgt werden können, dafür soll das gesammelte Geld verwendet werden.

Alle Häuser in Winnekendonk und den umliegenden Ortsteilen Hestert, Schravelen und Achterhoek wurden von je einer Sternsingergruppe besucht und es konnten etwa 10.200 Euro eingesammelt werden. An diesem kalten Wintertag tat dann auch eine Mittagspause mit einem leckeren Mittagessen im örtlichen Pfarrheim gut. Das engagierte Küchenteam hatte Nudeln mit leckerer Sauce gekocht und verwöhnte die Kinder und Betreuer mit warmem Essen und kalten Getränken.

Am Nachmittag kehrten alle 30 Gruppen wieder gesund zurück. Nach einer Mittagspause trafen sich alle wieder zu einem Dankgottesdienst um 17.00 Uhr in der Urbanuskirche, der durch die Gruppe Glaubhaft musikalisch sehr ansprechend gestaltet wurde.

Ein rundum gelungener Tag für Winnekendonk sowie für die Kinder und Familien in Bangladesch. So lautete auch das Fazit des Sternsingerausschusses von St. Urbanus Winnekendonk, der diese Aktion wie in jedem Jahr gemeinsam vorbereitet hatte. Aufgrund der vielen Anmeldungen hatten sich drei Großmütter der aktiven Kinder vorab bereit erklärt, Gewänder neu zu nähen, so dass auch alle Kinder passend und königlich ausgestattet werden konnten.

Ebenso erstrahlten ihre gelben Sterne in neuem leuchtenden Glanz. Da gilt der Firma Hendrix aus Kevelaer sowie David Meurs aus Winnekendonk ein besonderer Dank. Alle freuten sich über die strahlenden kleinen Könige, die am Ende des Tages sagten: „Das Sternsingen hat mir richtig Spaß gemacht und im nächsten Jahr, da will ich ganz bestimmt wieder mit dabei sein!“