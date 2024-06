Tolle Leistungen beim Abendsportfest

Die Marienstädter nahmen an dem Sportfest mit 16 Kindern in den Altersklassen der 8- und 9-jährigen Jungen und Mädchen teil.

Bei den 8-jährigen Mädchen überzeugte Carla Hester (Foto) mit tollen Leistungen (Ballwurf 14,50m, 50m in 9,3 Sek. und im Weitsprung sehr gute 3,07m).

Im Gesamtergebnis erzielte Carla den 1. Platz in ihrer Altersklasse. Bei den 9-jährigen Mädchen lieferten sich die KSV-Athletinnen Ida Reuters und Lena Brauers im 22-köpfigen Teilnehmerfeld einen ebenbürtigen Wettkampf. Ida lief die 50m in 8,6 Sek. und Lena in 8,7 Sek. In einem außergewöhnlich guten Weitsprungwettkampf erzielte Lena mit 3,60m die Tagesbestleistung. Ida sprang ebenfalls mit 3,52m eine hervorragende Weite. Im Ballwurf erzielte Lena mit 23m eine weitere Bestleistung. Ida legte ebenfalls mit geworfenen 18m eine sehr gute Leistung vor.

So lagen die Mädchen in der Endabrechnung des Mehrkampfes mit Lena auf Platz 1. und Ida auf Platz 2. In der Gesamtwertung der 8- und 9-jährigen Mädchen belegte die KSV-Mädchenmannschaft mit Lena Brauers, Ida Reuters, Carla Hester, Hanna Seven und Lia Verheyen einen hervorragenden 1. Platz.

Alle Kevelaerer Athleten und Athletinnen legten sich mächtig ins Zeug und erzielten viele persönliche Bestleistungen. Die abschließende Siegerehrung zauberte den Kindern ein Lächeln ins Gesicht und eine tolle Medaille um den Hals.