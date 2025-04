Tolle Angebote für Kinder und Jugendliche in Kevelaer

In den Osterferien bietet das städtische Jugendzentrum Kompass tolle Aktivitäten für Kinder und Jugendliche in Kevelaer an.

Die Angebote richten sich an zwei Altersgruppen: Kinder in der Altersgruppe von 8 bis 13 Jahren und Jugendlichen ab 14 Jahren.

Drei der Angebote finden in Kooperation mit der Jugendleiterin der Evangelischen Kirchengemeinde in Kevelaer statt.

Das Programm für die Kinder:

Montag, 14.04.2025, 13 Uhr bis 16:30 Uhr, Backen und Osterkörbchen basteln im Kompass (mit dabei ist die Jugendleiterin der Evangelischen Kirchengemeinde),

Dienstag, 15.04.2025, 13 Uhr bis 16 Uhr, Bubble Ball bei der Evangelischen Kirche (Brunnenstraße 70 in Kevelaer),

Mittwoch 16.04.2025, 13 Uhr bis 16.30 Uhr, Ostereiersuche und Challenge Tag im Kompass.

Das Programm für die Jugendlichen:

Montag, 14.04.2025, 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr, „Challenge Tag“ im Kompass,

Dienstag, 15.04.2025, 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr, gemeinsames Grillen im Kompass,

Mittwoch, 16.04.2025, 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr, „Fifa Turnier“.

Die Angebote sind kostenfrei und alle Interessierten können einfach vorbeikommen.

Ausflug zur Trampolinhalle

Am Donnerstag, 17.04.2025, findet ein gemeinsamer Ausflug mit der Evangelischen Kirchengemeinde zum „You Jump“ (Trampolinhalle) in Krefeld statt. Für die Fahrt hin und zurück wird der Öffentliche Nahverkehr genutzt (Bahn & Bus).

Dieser Ausflug richtet sich an Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren und eine Anmeldung ist erforderlich. Anmeldungen sind im Kompass und bei der Evangelischen Kirchengemeinde erhältlich.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen eine Eigenbeteiligung von 15 Euro entrichten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Startpunkt ist der Bahnhof in Kevelaer um 12.30 Uhr. Ende/Endpunkt ist ca. um 18.10 Uhr ebenfalls am Kevelaerer Bahnhof.

Im Anschluss wird der Kompass für Jugendliche ab 14 Jahren von ca. 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet sein.