Tipps zur Prävention von Rattenbefall

Das Ordnungsamt verzeichnet zurzeit ein erhöhtes Aufkommen von Rattenbefall-Meldungen. 30-40 Meldungen seien in der letzten Zeit pro Woche reingekommen, wie Ludger Holla, Fachbereichsleiter „Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung“ berichtet. Er und sein Team des Ordnungsamts appellieren deshalb an Bürgerinnen und Bürger, im Alltag ein paar Tipps zu befolgen, um die Anzahl der Ratten wieder zu minimieren.

Normalerweise sind Ratten scheu und nachtaktiv. Tauchen sie aber tagsüber auf, kann das ein Hinweis für einen größeren Befall sein. Schuld daran ist der Mensch. Denn Ratten halten sich bevorzugt an Orten auf, an denen es reichlich Nahrung gibt. Essenreste, die über die Toilette oder den Abfluss entsorgt werden, gelangen in die Abwasserkanäle und locken die Nager an. Auch das achtlose Wegwerfen von Essensresten und Verpackungen z. B. an öffentlichen Plätzen fördert ihre Verbreitung. Die Fütterung von Wildtieren wie Tauben, Enten und Gänsen sowie die Schale Katzenfutter für Streuner auf Terrassen trägt ebenfalls zur Vermehrung der Ratten bei. Die klimatischen Bedingungen begünstigen den Anstieg der Population. Trockene und heiße Sommer sowie fehlender Frost im Winter verringern den Bestand kaum. Und auch das nasse Wetter begünstigt die Lebensumstände von Ratten zusätzlich.

Tipps

Durch die Beachtung der folgenden Punkte kann das Rattenaufkommen bereits verringert werden:

Halten Sie Abfallbehälter geschlossen und lassen Sie beschädigte Behälter reparieren oder austauschen.

Entsorgen Sie Ihren Müll nur in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern und nicht daneben.

Verwenden Sie keine öffentlichen Papierkörbe für Abfallsäcke mit Hausmüll und Lebensmitteln.

Lagern Sie Gelbe Säcke bis zur Abholung für Ratten unzugänglich.

Lagern Sie Behältnisse mit Essensresten oder Grillresten nicht im Freien.

Entsorgen Sie Gemüseabfälle in der Biotonne.

Essensreste und gekochte oder gewürzte Lebensmittel gehören nicht auf den Kompost.

Entsorgen Sie keine Speisereste in der Toilette oder im Abfluss.

Füttern Sie keine Tiere in Grünanlagen, auf öffentlichen Plätzen oder in Gewässern.

Lassen Sie keine Futternäpfe für Haustiere und Vögel im Garten oder auf der Terrasse stehen.

Achten Sie auf saubere und hygienische Verhältnisse in Ihrem Wohnumfeld und verschließen Sie offene Stellen, um das Eindringen von Ratten in Gebäude zu verhindern.

Wenn ein Rattenbefall festgestellt wird, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um sie zu bekämpfen.

Meldung ans Ordnungsamt

Für Rattenbefall auf Privatgrundstücken sind grundsätzlich die Eigentümerinnen und Eigentümer selbst verantwortlich. Das Auftreten von Ratten im öffentlichen und privaten Bereich sollte der Abteilung „Sicherheit und Ordnung“ der Wallfahrtsstadt Kevelaer umgehend gemeldet werden. Die Mitarbeitenden beauftragen ein Fachunternehmen mit weiteren Schritten. Kosten entstehen dabei für Bürgerinnen und Bürger nach Angaben der Pressestelle der Wallfahrtsstadt Kevelaer zurzeit nicht.