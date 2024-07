Tipps für Freizeit in der Wallfahrtsstadt

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Und was könnte es Schöneres geben, als diese Zeit in der Wallfahrtsstadt Kevelaer zu verbringen? Der neue Newsletter des Kevelaer Marketing bietet jede Menge Tipps und Ideen für die Freizeitgestaltung in den Sommerferien.

Besondere Familienzeit

„Für Kinder und Familien gibt es in den Sommerferien in Kevelaer spannende und abwechslungsreiche Möglichkeiten, die Freizeit zu gestalten“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing. Für kleine Abenteurer bieten sich spannende Aktivitäten wie Geocaching oder das digitale Stadtspiel an.

Die verschiedenen Spielplatzrouten laden zu einem gemütlichen Familientag ein. Für actionreiche Stunden sorgt unter anderem die Erlebnisoase Irrland in Twisteden. Hier können die Kleinen klettern, schaukeln und toben. Auch das bekannte „KoBü-Flimmern“ und Gästeführungen für Kinder finden in den Sommerferien statt.

Weitere Ideen für gemeinsame Aktivitäten in Kevelaer bietet auch die neue Broschüre „Familienzeit“. Diese ist in der Tourist Information, im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob oder als digitaler Download auf der Website www.kevelaer-marketing.de erhältlich.

Viele weitere Highlights in den Sommerferien sind im neuen kostenlosen Newsletter zu finden, der Anfang Juli erscheint.

Interessierte gehen dafür einfach auf die Website des Kevelaer Marketing www.kevelaer-marketing.de/newsletter, tragen E-Mail-Adresse sowie optional Vor- und Nachnamen in das Anmeldeformular ein und schon landet der Newsletter regelmäßig im digitalen Postfach. So verpasst niemand mehr aktuelle Informationen über Veranstaltungen, Aktionen und Angebote in der Wallfahrtsstadt Kevelaer.