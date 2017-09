Tim Kelm hat das Kirmes-Licht auf der Burg gestaltet

Dass Tim Kelm mal mit Veranstaltungstechnik zu tun haben würde, das zeichnete sich bereits schon relativ früh ab. „Das hat in der Grundschule begonnen. Da hab ich Sankt Martin mitgemacht, da brachte jemand Technik mit. Da war ich total begeistert, bin dann da regelmäßig mitgefahren“, erinnert sich der 21-jährige Kervenheimer, der neben seiner Tätigkeit noch in Krefeld Elektrotechnik studiert. „Da hab ich mir dann immer schon Material gekauft“, sagt der Sohn eines Orthopäden, der mit 16 Jahren anfing, eigenständig zu arbeiten. „Ich habe Lampen und Lautsprecher geholt, bin so in die DJ-Schiene reingerutscht.“ Tim ging auf Geburtstagsfeiern, legte da Musik auf, brachte Ton- und Lichtanlagen mit.

Geld fließt ins Equipment

„Meine Eltern haben das unterstützt. Zu Anfang konnte ich ja nicht fahren, die haben mich zu den Veranstaltungen hingefahren und wieder abgeholt. Das war für die kein Problem“, sagt er heute. Daraus spricht auch eine Menge Dank.

Das ganze Geld, das er bei der Musik verdiente, steckte er ins Equipment. „Das fing a…

