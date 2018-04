Kreis Kleve. Die „Zutaten“ für die Bühnen-Party beim Jugendfestival Courage sind ausgewählt. Und der Mix verspricht ein Fünf-Stunden-Programm mit Top-Stars und Nachwuchskünstlern. Beim großen Festival des Kreises Kleve können die beiden Moderatoren Jess und Clari vom KiKA ein vielseitiges Star-Aufgebot präsentieren. Tim Bendzko kommt. Mike Singer auch. Auch die Berliner Rap-, Soul- und Popsängerin Amanda wird mit dabei sein. Und davor gehört die große Bühne Enyadres aus Gladbeck, den HipHoppern Remoe aus Stuttgart, dem Rap-Nachwuchs Fargo aus Berlin und dem Rapper Phoenix Beatz aus Weeze. Von 17 bis 22 Uhr werden sie alle unter dem Motto „Für Toleranz – gegen Gewalt“ das Programm im Museumspark Schloss Moyland prägen. Jetzt heißt es für die jungen und junggebliebenen Courage-Fans „Karten kaufen, fertig, los!“. Seit Mittwoch, 28. März, gibt es die Tickets für 10 Euro in den Vorverkaufsstellen (in Kevelaer bei der Sparkasse).

„Der Kreis Kleve und die insgesamt rund 200 Helferinnen und Helfer machen das Courage zu einem familienfreundlichen Großereignis. Das ist uns wichtig. Dafür engagieren wir uns gerne“, so Landrat Wolfgang Spreen zum konzeptionellen Ansatz dieser Großveranstaltung.