Tierparkbesuche in Zeiten der Notbremse

Die Stimmung bei Tieren und Besuchern ist zwar gut. Denn alle erfreuen sich an den Mensch-Tier-Begegnungen und ein bisschen Erholung und Abwechslung vom Coronaalltag. Doch auch der Tierpark ist von der Notbremse betroffen, welche die Bundesregierung beschlossen hat.

„Grundsätzlich ist es erfreulich, dass die Außenflächen von Zoos und Tierparks geöffnet bleiben dürfen“, sagt die Tierparkleiterin Marie-Christine Kuypers. „Aufgrund der Tatsache, dass der Tierpark in Zeiten ohne Auflagen der Coronaschutzverordnung eintrittsfrei besucht werden kann, waren die bisherigen Auflagen für uns aber schon eine größere Herausforderung als für andere Tierparks, die über einen Eingang mit Kasse verfügen.

Da aufgrund der neuen Auflage und durch Erfahrungen aus anderen Bundesländern, die dies schon so praktizieren, ein Rückgang der Besucherzahlen zu erwarten ist, wurden die Öffnungszeiten des Tierparks eingeschränkt. Der Tierpark ist nur noch von freitags bis sonntags geöffnet, sowie im Mai zusätzlich an Christi Himmelfahrt und Pfingstmontag.

Nach wie vor können Tickets nur im Onlineshop gebucht werden. Die Zeitfenster, die gebucht werden können, bleiben gleich, ebenso wie die maximale Anzahl von 350 Besuchern pro Zeitfenster.

Hoffen auf Verständnis

Ab Freitag, 30. April, muss bei einem Besuch des Tierparks ein aktueller negativer Schnelltest mit Bescheinigung eines Testzentrums am Eingang für alle Besucher ab sieben Jahren vorgelegt werden.

„Uns ist bewusst, dass diese neue Auflage eine gewisse Hürde für einen Tierparkbesuch darstellt. Aber wir hoffen natürlich, dass möglichst viele Leute weiterhin unseren Tierpark besuchen und uns so auch unterstützen,“ so Tierparkleiterin Marie-Christine Kuypers.