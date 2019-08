Tierisches Abenteuer beendet das „Ferienkino am Morgen“

So schnell können sechs Wochen Sommerferien vorbei sein. Die letzte Ferienwoche steht an und somit auch das letzte Ferienkino. Das sollte aber kein Grund für schlechte Laune sein. Kleine und große Kinoliebhaber können sich auf einen tollen, aufregenden Film für die ganze Familie am Mittwoch, 21. August 2019, um 10.30 Uhr beim „Ferienkino am Morgen“ freuen. Das Konzert- und Bühnenhaus verwandelt sich an diesem Morgen wieder in einen Kinosaal.

Angriff des Wolfrudels

Der letzte Mittwoch in den Ferien wartet mit einem tierischen Film auf. Ein paradiesischer Zustand: Dank dem gutherzigen Wolf Grey leben in seinem Dorf Wölfe und Schafe friedlich miteinander. Doch das hält nicht lange an. Ein Wolfsrudel verlangt, dass sie ihrer Natur nachkommen und andere Tiere fressen dürfen. Das Dorf schottet sich ab und versucht sich vor dem Angriff der Wölfe zu schützen.

Der Filmtitel darf aus lizenzrechtlichen Gründen nicht öffentlich genannt werden. Dieser kann beim Stadtmarketing unter der Telefonnummer 02832 / 122-990 erfragt werden. Wer regelmäßig über das Kinoprogramm informiert werden möchte, kann seine E-Mail-Adresse unter stadtmarketing@kevelaer.de zur Verfügung stellen und verpasst so keinen Termin mehr.

Die Eintrittskarten für die Vorstellungen im Rahmen der Veranstaltungsreihe „KoBü-Flimmern“ sind zu einem Kostenbeitrag von 1,00 Euro für alle Vorstellungen im Vorverkauf beim Service-Center im Erdgeschoss des Rathauses, Peter-Plümpe-Platz 12, 47623 Kevelaer, Tel.-Nr. 02832 / 122-991, oder an der Tageskasse erhältlich.