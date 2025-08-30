Tierisch musikalisch

Tiere und Musik – zwei Welten, die auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein könnten, und doch verbindet sie etwas ganz Besonderes: Sie bewegen Menschen, berühren Herzen und erzählen Geschichten. Ob im „König der Löwen“, im „Dschungelbuch“ oder in „Tarzan“ – Tiere spielen in den größten Musicalerfolgen der Welt eine Hauptrolle.

Diese Verbindung greift nun auch der Tiergarten Kleve auf und startet eine besondere Zusammenarbeit mit der Eventagentur „Q-events“ aus Uedem.

Ab sofort werden bei den Musical-Charity-Shows von Q-events Spenden für das geplante Artenschutzzentrum Südamerika gesammelt. Dieses neue Zentrum soll sich dem Schutz und der artgerechten Haltung südamerikanischer Tierarten widmen – ein weiterer wichtiger Schritt im Wandel des Tiergartens zu einem modernen Natur- und Artenschutzzentrum.

„Q-events produziert Musicalshows mit einem besonderen Anspruch an soziale Verantwortung, was mir persönlich sehr gut gefällt. Wir haben hier eine große Übereinstimmung in unseren Werten“, erklärt Tiergartenleiter Martin Polotzek. „Es freut uns sehr, dass Q-events unsere Arbeit anerkennt und uns beim Aufbau des Artenschutzzentrums Südamerika unterstützt.“

Auch Q-events-Gründer Dirk van der Koelen freut sich über die neue Kooperation: „Die Arbeit des Tiergartens verfolgen wir schon lange und sind beeindruckt von den vielen Projekten der letzten Jahre. Diesen Einsatz für Artenvielfalt, artgerechte Tierhaltung und Nachhaltigkeit möchten wir wertschätzen. Wir holen große Musicalstars aus bekannten Produktionen wie Wicked, Mamma Mia oder Tanz der Vampire an den Niederrhein, machen unsere Shows bezahlbar, setzen ein klares Zeichen für Inklusion – und unterstützen mit den Erlösen Organisationen, die unsere Werte teilen.“

Der Startschuss fällt im Oktober: Am 17. und 18. Oktober 2025 finden im Bühnenhaus Kevelaer zwei große Charity-Galas statt. Mit dabei sind die Original-Hauptdarsteller aus internationalen Musical-Erfolgen wie Les Misérables, Elisabeth oder Der König der Löwen.

Besucherinnen und Besucher profitieren gleich doppelt: Mit einem Ticket für die Shows erhalten Sie 15 Prozent Rabatt auf den Tageseintritt im Tiergarten Kleve im Oktober 2025 (gilt nur für Einzeltickets zwischen 9 und 17 Uhr, ein ermäßigtes Ticket pro Musicalkarte).

Tickets für die Shows sind im Tiergarten Kleve ab dem 8. September 2025 zum Sonderpreis von 25 Euro statt regulär 29,50 Euro erhältlich. Ein Teil des Ticketserlöses geht dabei außerdem an die Kevelaerer Stiftung „Seid Einig“, die sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzt.

Weitere Informationen zu den Shows gibt es unter www.q-events.eu sowie auf den Social-Media-Kanälen der Agentur.