Als Kind ist sie in einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen und hat sich immer schon um Tiere gekümmert, wie sie selber sagt. Am 16. Juni eröffnete Tierärztin Anika Sommerhäuser-Stümpges am Hoogeweg 119 ihre eigene Tierarztpraxis für Kleintiere.

„Es gibt von mir noch ein Bild, wo ich als kleines Mädchen mit einer übergroßen Milchkanne zu den Kühen gegangen bin, um sie zu versorgen“, erzählt sie lächelnd. Danach habe sie die Liebe zu den Tieren nicht mehr losgelassen. Nach dem Abitur folgte ein Studium der Veterinärmedizin an Universitäten in Hannover und Frankreich, welches sie 2008 abschloss.

In den Semesterferien hospitierte sie in internationalen Tierarztpraxen und in Tierschutzprojekten (Katzen- und Hundekastrationen). Als Tierärztin arbeitete sie in zwei Praxen un…

