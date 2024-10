Tief durchatmen im Solegarten St. Jakob

Ein Besuch im Solegarten St. Jakob bedeutet jedes Mal eine Wohltat für die Atemwege. Eine Sitzung im Inhalatorium oder ein gemütlicher Aufenthalt im einzigartigen Gradierwerk – damit kann jeder Leib und Seele etwas Gutes tun. Warum das Ganze nicht mit der richtigen Atemtechnik noch effektiver machen?

Kostenloses Vitalprogramm am 5. Oktober

Die Atemtherapeutin, Heilpraktikerin und Diplompädagogin Beate Wargalla erklärt am 5. Oktober ab 14 Uhr auf dem Atemweg und im Gradierwerk die richtige Atemtechnik anhand von Übungen. Denn: „Freies Atmen ist die beste Selbstbehandlung. So werden die Atemwege im Herbst bestens gestärkt“, freut sich Andrea Kirk, Bereichsleiterin Gesundheitstourismus. Treffpunkt für alle Teilnehmenden ist vor dem Informationsgebäude im Solegarten St. Jakob, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Atemweg entdecken

Wer Spiritualität, sportliche Aktivität und seelisches Wohlbefinden vereinen möchte, kann dies auch auf eigene Faust auf dem Atemweg im Solegarten St. Jakob tun. Insgesamt zwölf Stationen begleiten alle Interessierten mit Informationen und Video-Anleitungen durch die verschiedenen Übungen. Wer Informationen wünscht, erhält diese auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-992 und -991 sowie im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob und in der Tourist Information am Peter-Plümpe-Platz 12.