Ticketvorverkauf für Parookaville 2022 startet

Eigentlich wäre das 32-köpfige Team des Parookaville-Festivals gerade so richtig im Stress. In der kommenden Woche hätte die sechste Ausgabe des größten Festivals für elektronische Musik in Deutschland mit 210.000 Gästen stattfinden sollen. Doch pandemiebedingt laufen gerade keine Bühnenbauer*innen, Techniker*innen, Deko-Teams oder Getränkelieferant*innen auf dem Eventgelände am Airport Weeze auf. Das Festival musste erneut abgesagt werden und findet nun erst nächstes Jahr vom 22. bis 24. Juli 2022 statt.

Eine gute Nachricht gibt es seitens der Organisator*innen allerdings: Kommende Woche, am Samstag, 17. Juli 2021, startet bereits der offizielle Ticketvorverkauf für das große Wiedersehen im Jahr 2022.

Nachdem der offizielle Ticket-Roll-Over für diejenigen, die bereits Tickets aus diesem Jahr in neue Tickets für 2022 eingetauscht haben, abgeschlossen ist, gehen alle restlichen Tickets nun wieder in den Verkauf.

„Auch wenn beim Roll-Over fast alle ihre Tickets schon eingetauscht haben, haben wir insgesamt noch ca. 40 Prozent aller Tickets für Parookaville 2022 verfügbar“, kündigt Bernd Dicks, Co-Geschäftsführer des Festivals, an. „Darunter sind auch Kategorien, die in den letzten Jahren schnell weg waren.“ Wer die Parookaville-Edition nächstes Jahr nicht verpassen will, sollte sich entsprechend bereit machen.

Am 17. Juli um 12 Uhr geht‘s los

Der Ticketshop öffnet am 17. Juli 2021 um 12 Uhr. Ticketshop und Infos sind abrufbar unter www.parookaville.com. Eine Vorab-Registrierung ist nicht nötig.

Damit das ursprüngliche Festivalwochenende nicht gänzlich ohne Partystimmung bleibt, wird es am 17. Juli 2021 zudem eine vierstündige Sondersendung bei 1LIVE im Radio geben. Ab 18 Uhr heißt es einschalten und zusammen mit neuen, exklusiven DJ-Sets von Steve Aoki, Armin van Buuren, Alle Farben und ATB das eigene Zuhause oder die Gartenparty in Festivalstimmung bringen.

„Wir wollen an dem Wochenende bei unseren Fans ein wenig Parookaville-Feeling entfachen, dazu werden unter anderem die DJs Alle Farben und ATB live im Studio bei Moderator Jan-Christian Zeller sein. Einschalten lohnt sich, es wird die ein oder andere Überraschung geben“, verrät Bernd Dicks.