Tickets ab sofort auch über Eventim erhältlich

Eintrittskarten für Veranstaltungen in Kevelaer sind jederzeit in der Tourist Information erhältlich. Seit Juni gibt es zusätzlich einen eigenen Ticketshop für alle Events des Kevelaer Marketings, der unter www.kevelaer-tourismus.de abrufbar ist. Um neben den eigenen auch alle Events von Fremdveranstaltern online verkaufen zu können, ist das Kevelaer Marketing nun auch auf der Online-Plattform „Eventim“ vertreten. Alle Tickets sind nun bequem und unkompliziert online verfügbar. Die Plattform „Eventim“ bietet seit vielen Jahren die Möglichkeit, Eintrittskarten für unterschiedlichste Events zu erwerben. Mit Bestplatz- oder Saalplanbuchung können die besten Plätze in den jeweiligen Kategorien gewählt und online bezahlt werden. „Wir sind froh, dass wir nun eine weitere Online-Plattform zum Verkauf unserer Veranstaltungstickets anbieten können. Für die Veranstaltungsbesucher soll der Erwerb der Tickets so einfach und bequem wie möglich gestaltet werden“, sagt Hendrik Görtz, Bereichsleiter Kultur.