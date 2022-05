Thomas Thür schoss in WiDo den Vogel ab

Seit Mitte Mai wird das Golddorf Winnekendonk von einem neuen Hofstaat regiert. Thomas Thür hat den Schützenvogel erlegt und seine Ehefrau Marion zu Königin gewählt. Das Königspaar wird von den Ministerpaaren Thorsten Thür und Angie Niepel, Wilfried und Maritta Pluciennik sowie Chris und Gaby Wijers unterstützt.

Die Preise beim Schießen errangen Chris Wijers, Sebastian Slooten, Thomas Thür und Markus Schink. Neben dem Königspaar wurden auch ein Schülerprinz und eine Jugendprinzessin ermittelt. Bei den Schüler*innen konnte sich Linus Söchting als Prinz durchsetzen. Preisträger*innen sind hier Mia Slooten, Leon Rau, Miriam Heister und Martin Cladder. Bei der Jugend zeigte sich Paula Lohmann treffsicher und wurde Prinzessin. Die Preisträger*innen sind Aaron Scholz, Paula Lohmann, Tobias Ludwig und Fabian Ludwig.

Kuchen, Hüpfburg, Grillstand

Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Kervenheim, die dieses Jahr ihr 400-jähriges Bestehen feiert, unterstützte beim Kuchenverkauf personell. Es wurde Kuchen und Waffelteig von den Ehefrauen der Schützen und der Feuerwehrkamerad*innen gespendet. Die „Kevelaerer Landmomente“ aus dem Achterhoek haben heimisches Land-Eis zum Verkauf zur Verfügung gestellt. Die Feuerwehrkamerad*innen haben den Pavillon und einen Grillstand betrieben. Zusätzlich wurde eine Hüpfburg organisiert. Die eigenen Mitglieder haben außerdem kostenlos Popcorn und Zuckerwatte zur Verfügung gestellt. Der Musikverein Winnekendonk hat die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Winnekendonk beim Abholen des scheidenden Königs unterstützt und den Nachmittag mit Musik untermalt.

Nach der Inthronisierung um etwa 20 Uhr wurde abends im Zelt noch Musik gespielt und der Präsident hat sogar einen ,Freudentanz“ aufgeführt. Mit Tagesanbruch am Sonntagmorgen sind dann die letzten Schützen ins Bett gefallen.

Das Vogelschießen diente nicht nur der Ermittlung der Majestäten, sondern in diesem Jahr ebenfalls als Unterstützung für Geflüchtete aus der Ukraine. Die Bruderschaft hat gemäß ihrem Leitspruch „Glaube, Sitte, Heimat“ der Geflüchteten der Ukraine gedacht, die ihre Heimat verloren haben und aktuell bei uns Zuflucht suchen. Die Bruderschaft hat an dem Tag 600 Euro an Spenden einsammeln können und konnte als Erlös des Vogelschießens 200 Euro hinzufügen. Kurz vor dem Vogelschuss hat sich die Maria Schützenbruderschaft aus Achterhoek gemeldet und mitgeteilt, dass Sie 1.000 Euro spendet. Der Gesamterlös der Bruderschaft inklusive der getätigten Spenden in Höhe von 1.800 Euro wird komplett für die Ukraine-Hilfe in Kevelaer zur Verfügung gestellt. Die Bruderschaft bedankt sich bei allen, die das Fest unterstützt haben.