Ziehen, Uhr drücken, schnell überlegen und wieder ziehen: Geschwindigkeit und schnelles Denken waren am Samstag bei den NRW-Landesmeisterschaften im Blitzschach an den Brettern gefragt. Die 22 besten Blitzsschachspieler des Landes waren erstmals in der Geschichte des Schachclubs NRW im Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte zusammenzukommen, um den besten Spieler ihres Fachs zu ermitteln.