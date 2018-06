Der Verein für Museumsförderung sucht im Zuge der Veranstaltungsreihe „Kävele lävt“ Bilder und Texte der beiden Heimatdichter und Kevelaerer Persönlichkeiten Theodor Bergmann und Jupp Tenhaef. Am Samstag, 7. Juli, können solche Materialien in der historischen Museumskneipe des Niederrheinischen Museums, von 11 bis 17 Uhr, (gern auch bei einer Tasse Kaffee und guten Gesprächen) gezeigt oder auch abgegeben werden. Weil Bergmann in diesem Jahr vor 150 Jahren geboren und vor 70 Jahren verstorben ist und Tenhaef vor 100 Jahren geboren wurde, breitet der Museumsförderverein für den Spätherbst zwei plattdeutsche Veranstaltungen vor, die in einer kleinen Ausstellung zu den beiden Persönlichkeiten gezeigt werden soll.