Die Seb hat mit Theo Grüntjens einen neuen König und mit Tobias Langenhuisen einen neuen Prinzen. Es begann am 3. Mai 2023 mit dem Binden einer Girlande für das Königshaus. Am nächsten Abend wurde die Residenz an der Kuckucksley geschmückt. Anschließend ging es zur letzten Vorstands- und Beiratssitzung mit König Stefan Manders und Adjutant Thomas Schagen. Letzte Punkte für die kommenden Festtage wurden besprochen.

Am Freitag, 5. Mai 2023, musste das traditionelle Peelen und Klotzkönigschießen ausfallen, da es einen technischen Defekt am Hochstand gab, der aber für Samstag behelfsmäßig behoben wurde.

Pünktlich traf sich die gesamte Bruderschaft am Samstagvormittag an ihrem Vereinslokal „Goldener Schwan“. Begleitet durch den Musikverein Kevelaer und den Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr wurden König und Adjutant an ihrer Residenz abgeholt. Nach einer Pause marschierte der Festzug zum Hochstandgelände, bzw. zum Heiligenhäuschen des Schutzpatrons der Seb. Nach einem kurzen Gebet durch den Präses Gregor Kauling ging es zur Vogelstange.

Ehrenschüsse

Das Preis, Prinzen- und Königsvogelschießen 2023 begann mit den Ehrenschüssen von König Stefan Manders, Präsident Hans-Gerd Rütten, und Präses Gregor Kauling. Die Jugend machte den Anfang und nahm den Jugendvogel schnell auseinander. Nach kurzer Zeit schossen Tobias Langenhuizen den 1. und David Arnold den 2. Preis ab. Den 3. Preis holte sich Björn Hickmann. Schnell ging es bei der Jugend weiter. Prinz der Seb wurde Tobias Langenhuizen. Zu seiner Adjutantin ernannte er Marie Kuhfuß.

Die Senioren gingen das Preisschießen mit wesentlich mehr Ruhe an, waren aber nicht weniger erfolgreich. Der 1. Preis ging an Werner van Well, der 2. Preis an Dennis Thiel und den 3. Preis holte sich Ralf Trepmann. Mit Carmen Langenhuizen und Theo Grüntjens ging es ins Finale. Nach einem spannenden Wettkampf wurde Theo Grüntjens neuer König der Seb. Zu seinem Adjutanten ernannte er seinen Zwillingsbruder Jan Grüntjens.

Bei der Proklamation zeichnete der Präsident Hans-Gerd Rütten die Schützenschwester Daniela Drießen und Brigitte Grimm für 10-jährige Mitgliedschaft in der Seb. aus. Für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Seb wurde Stefan Schagen ausgezeichnet.

Es wurde mit den anwesenden Gästen und Abordnungen der Schützenbruderschaften und Gilden des Stadtbundes Kevelaer bis spät in der Nacht ausgiebig gefeiert.