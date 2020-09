Theaterverein 4c freut sich schon aufs Wiedersehen

Da kann man nun wirklich sagen: Kinder, wie die Zeit vergeht! Seit 30 Jahren begeistert der Kevelaerer Theaterverein 4c sein Publikum durch mindestens zwei Aufführungen jährlich und ist durch seine humoristischen und komödiantischen Darstellungen ein Publikumsmagnet für Zuschauer weit über die Grenzen von Kevelaer hinaus geworden.

„Wer hätte gedacht, dass aus unserer damaligen Intention, Schülern der Abschlussklasse 4c der Antonius Grundschule Kevelaer durch unsere Sketche einen schönen Grundschulabschluss zu bescheren, ein so lange agierender, etablierter und anerkannter Verein wird“, resümiert Günter Voß, Vorsitzender des Vereins.

Ehrenamtlicher Einsatz



Mit viel Engagement und ehrenamtlichem Einsatz wurde in den vergangenen Jahren viel erreicht und umgesetzt. Mit den derzeit 22 Mitgliedern konnten nicht Charaktere und nur exzellente schauspielerische Darstellungen auf die Bühne gebracht werden. Bühnenbau, Technik, Requisite und maskenbildnerische Arbeiten wurden von den Vereinsmitgliedern eigenständig durchgeführt und eingebracht, oftmals auch durch persönlichen finanziellen Einsatz. Durch die Anmietung eines Probenraumes wurde die Grundlage für die professionelle Weiterentwicklung des Vereins gelegt, da hier sowohl die Bühnenelemente und Requisiten gelagert werden können und dort auch Bühnenbau und Proben stattfinden.

Natürlich hat sich der Verein sein Jubeljahr ganz anders vorgestellt. Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten im Frühjahr bereits die allseits beliebten Sketchabende abgesagt werden. Etwas Besonders hatte sich der Verein für sein Publikum für den Herbst überlegt. Für Ende Oktober war die Cover-Band „Dauerwelle“ aus dem Rhein-Main-Gebiet engagiert. Hier sollte im Konzert- und Bühnenhaus eine Jubiläumsparty unter dem Motto „NDW“ (Neue Deutsche Welle) starten. Leider fällt auch diese Veranstaltung coronabedingt aus, soll aber im kommenden Jahr nachgeholt werden.

„Bedauerlicherweise haben die Veranstaltungsabsagen auch eine negative Auswirkung auf unsere Finanzlage“, so Günter Voß. „Wir hoffen doch sehr, im kommenden Jahr wieder vor Publikum spielen zu können. Unserem treuen Publikum sagen wir ein ganz großes Dankeschön für die treue Unterstützung und Begleitung in den vergangenen Jahren. Wir hoffen, dass sie und wir gesund durch die nächsten Monate kommen und freuen uns auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr.“

Das Kevelaerer Blatt hat die Aufführungen der beliebten Amateurschauspieler immer gerne begleitet und freut sich sehr, dass der kreative und engagierte Verein weiterhin für die Theaterfreunde in Kevelaer und darüber hinaus da sein möchte. In diesem Zusammenhang haben wir beim Kramen in unseren Archiven ein besonders Bild gefunden: Es zeigt die Truppe beim zehnjährigen Bestehen. Mit dabei sind Moderatoor Karl Timmermann und der Stargast des Abends, Mike Krüger, der sich damals vom Können der Kevelaerer begeistert zeigte und extra die Genehmigung für ein Foto im Kevelaerer Blatt gab.